OTSE ⟩ Riigikogu komisjonid keskenduvad avalikul istungil Euroopa Liidu hoonete renoveerimisplaanile

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Liisa Pakosta sõnul tuleb särgil esimene nööp õigesti kinni saada ja selleks esimeseks nööbiks peab olema avalik arutelu, kuidas on kodude energiasääst kõige targemini saavutatav, kuidas on kaitstud vaesemad pered ja kuidas me vajalikud umbes 30 miljardit eurot remondiraha kokku saame.