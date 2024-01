Venemaal redutav erakonna Koos juht Oleg Ivanov võitis lahingu netilaimaja vastu

Postituses väitis Russakova, et Ivanov on aferist, kes varastas poest õlut ja on teda ähvardanud. Ivanovi advokaadi sõnul on kõik need süüdistused valed. «Esitasime hagi ja täna jõudsime kompromissini, mille järgi juhtum lõppes nii, nagu Ivanov soovis. Kostja avaldab ümberlükkava postituse, milles teatab, et see, mida ta varem väitis, ei vasta tõele,» ütles advokaat.