NÄDALA PERSOON ⟩ Pille Kaisel: ma vahetaks aasta inimese tiitli selle vastu, et Metsküla kool tagasi antaks

Juba viiendat kuud juhib ta Metskülas geriljakooli, mis on sündinud lapsevanemate protestist Lääneranna vallavolikogu otsuse vastu haridusasutus sulgeda. 21 last õpib, detsembris said nad ka tunnistused, aga seaduse silmis ei täida nad koolikohustust, sest Metsküla kooli pole enam juriidiliselt olemas.

Lapsevanemate meeleheidet ja muret oma laste pärast iseloomustab üks lause, mis öeldi kolmapäeva õhtul, kui kohtuti Lääneranna volikogu esimehe Armand Reinmaaga. Lapsevanemad pole nõus sellega, et koolijuht lapsed vanemailt küsimata Lihula gümnaasiumi nimekirja kandis. Üks ema ütles volikogu esimehele, et kui too arvab, et teab paremini, mis tema lapsele hea, siis võiks vallavalitsus temalt vanemlikud õigused ära võtta. Reinmaa ei kostnud selle peale midagi.