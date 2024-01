Omavalitsuste liit nõuab ministeeriumilt õpetajate streigi eel 5,3 miljonit

Omavalitsused ja õpetajad soovivad Trei sõnul saada kindluse, et puuduolev 5,35 miljonit ministri käskkirjaga on omavalitsustele jagatud enne õpetajate tähtajatut streiki, mis algab 22.jaanuaril. «Rõhutame, et riigi poolt kehtestatud alampalga tagamiseks ette nähtud raha peab kohalike omavalitsusteni jõudma täielikult ja õigeaegselt. Ministri käskkirja õigusliku probleemi on tõstatanud riigikontrolör Janar Holm oma kirjaga rahandusministrile,» lisas Trei.