Libedaga kukkunud inimesed koormasid EMO üle

«Tänane seis EMOs on väga raske, pöördujaid on palju. 90% tuleb traumadega, peamiselt libedaga kukkumised – peatraumad, käe- ja jalatraumad, luumurrud. Samas pole ka muud haigused kusagile kadunud. Ootamine on praegu paratamatu,» rääkisid erakorralise meditsiini keskuse üldarst-juhtivarst dr Raivo Rohtla ja õendusjuht Irina Makarova.