Kas teadsite, et Tallinnas on ööbinud hilisem USA president John F. Kennedy ja ühes vanalinna restoranis õhtustanud Bill Clinton? Või et enne diktaatoriks hakkamist sattus Vladimir Putin korduvalt Eestisse? Postimees teeb ülevaate riigitegelastest, kes on Eestit ühel või teisel põhjusel külastanud.