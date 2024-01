KESKPÄEVATUND ⟩ Metsküla kool peab vastu pidama järgmiste kohalike valimisteni

Kuku raadio «Keskpäevatunnis» rääkisid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Ignar Fjuk esmalt Ukraina presidendi visiidist.

Priit Hõbemägi sõnul pidi Zelenskõi visiit olema saladus, aga Ukraina president teatas Leetu saabudes ise, et plaanib külastada ka Tallinna.

Ainar Ruussaare hinnangul oli tegemist ühe viimaste aastate suurema politseioperatsiooniga. Ruussaar avaldas arvamust, et tõenäolised saanuks siin juhtuda siiski vaid provokatsioonid, aga kõik läks hästi.

Ignar Fjuk tõi välja, et Zelenskõi visiit puudutas meist igaüht. «Minu jaoks oli see midagi sellist, mida olen tundnud elus vaid mõni kord. Mingit ärevust.» Ta lausus, et on tajunud säärast ärevust Eesti iseseisvuse taastamise ajal, New Yorgi kaksiktornide ründamise ajal, pronksiööl ja nüüd.

Hõbemägi lausus, et ta siiski ei tunneta, seda vaimset ja ühiskondlikku koalitsiooni, mis peaks Eestis kriitilistel hetkedel olema. Ta tõi näiteks, et piiri väljaehitamisest räägitakse juba Eston Kohveri juhtumi ajast, aga tänaseks pole see ikka veel valmis. Ta meenutas ka seda, kuidas on mängitud venekeelse elanikkonna teavitamisega.