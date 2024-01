Tallinna loomaaia direktorina alustab tööd Kaupo Heinma

Heinma on omandanud magistrikraadi Tallinna ülikoolis loodusteaduste valdkonnas. Tal on organisatsioonide, inimeste ja ressursside juhtimise ning rahvusvahelise koostöö kogemus. Heinma on olnud keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja ning töötanud ligi viis aastat kuni 2023. aasta septembrini kliimaministeeriumi asekantslerina.

Kaupo Heinma hinnangul on Tallinna loomaaia direktori ametikoht äärmiselt väljakutseterohke. «Loodan olla organisatsioonile vääriline juht, sest varasemad direktorid on jätnud suured kingad, mida täita. Minu sooviks on arendada loomaeda selliselt, et võrdselt oleksid väärtustatud nii loomad, töötajad kui ka külalistajad. Siiski ei tohi unustada ka ruumi, kuhu loomaaeda tulles satutakse. See peab olema loodusega kooskõlas ning jätkusuutlik. Nende sammaste kaudu loomegi paremat loomaaeda,» ütles Heinma.