Ernitsa sõnul pöördus reedel tema poole tuttav Saadjärve kalamees, kes jutustas, kuidas nad olid krõbeda pakasega klaasangerjaid jääauku valanud. «Kalamees oli enam kui murelik. Kuna ta on spetsialiseerunud angerja püügile, tunneb selle kala eluviise peensusteni ja haistis halba. Kalamees küsis, kes sellise lolluse eest vastutab,» märkis Ernits, lisades, et kalade järve laskmist korraldas keskkonnaamet.

«Peagi potsatas minu postkasti esimene veealune video. See oli tehtud nelja meetri sügavusel ja meenutas Waterloo lahinguvälja. Järvepõhja katsid lugematud klaasangerja laibad,» ütles Ernits, lisades, et haaras telefoni ja asus õhtusele ajale vaatamata tuttavaid kalateadlasi läbi helistama.

«Hakatuseks helistasin Põlula kalakasvanduse legendaarsele juhile Ene Saadrele. Kui ma Saadrelt pärin, kas keset talve on arukas klaasangerjaid jääauku lasta, ei taha meie kalakasvatajate Grand Old Lady uskuda, et keegi võiks sedasi käituda,» rääkis Ernits.