Ajalehe tulevik ⟩ Postimees kinnitab: jätkame paberlehena ilmumist!

«Postimees on Eesti vanim, usaldusväärseim ja järjepidevalt ilmuv päevaleht ja tänagi kvaliteetlehtedest suurim,» ütles Priit Hõbemägi. «166 aastat tagasi asutatud Postimees on alati olnud Eesti ühiskonna ja oma lugejate teenistuses. Postimehe eesmärk on olla selline väljaanne, mille lugejad saavad olla kindlad, et kõik Eestis ja maailmas olulised teemad ja uudised tuuakse iga päev nendeni.»

«Postimehe päises on meie lipukiri – seisame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade,» rõhutas peatoimetaja Hõbemägi. «Eestlased on lugeja rahvas ja see on hoidnud Postimeest keskse ajalehena juba üle pooleteise sajandi. Paberlehel on palju eeliseid veebimeedia ees – olulised uudised on lehe eesotsas ja suuremate pealkirjadega. Paberlehest saab kohe aru, mida toimetus on sel päeval kõige olulisemaks pidanud. Sellepärast oleme kindlalt paberlehena jätkamise kursil. Selle põhjusel uuendasime hiljuti paberlehe kirjatüüpi, tehes selle suuremaks ja kergemini loetavaks, viisime läbi põhjaliku uuringu meie nädalalõpu väljaande Nädal paberlehe lugejate hulgas. Ikka selleks, et meie lugejate ootustele paremini vastata.»