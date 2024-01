Kultuurimälestise kaitsevöönd ei takista Natura alade kaitset

Alates 2020. aastast on Harjumaal asuv linnamäe paisjärv koos teiste lähedal asuvate kultuurimälestistega ja suure osaga Linnamäe hüdroelektrijaamast kuulunud kultuurimälestiste kaitsevööndisse. MTÜ Jägala Kalateed esitas halduskohtule kaebuse, nõudes kaitsevööndi tühistamist. Kaebuse kohaselt rikub paisjärve likvideerimine paisu kui mälestist ning tegevus on veeseadusega vastuolus, sest paisutamiseks on vaja Keskkonnaameti luba.

Riigikohtu halduskolleegium selgitas, et kaitsevööndi kehtestamine ei sõltu Keskkonnaameti veeloast. Riigikohus lisas, et Natura alade kaitse kaalub vastuolu korral üles muinsuskaitseliste mälestiste huvid.Paisutamise keskkonnamõju tuleb hinnata veeloa menetluses, aga selleks ei ole vaja muinsuskaitseameti eraldi nõusolekut. Halduskolleegium lausus, et Keskkonnaametil on pädevus arvestada muinsuskaitseliste huvidega, kuna kultuuripärand on osa keskkonnast.