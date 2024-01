Portaali TarkTee andmetel on kella 20.54 seisuga üle Eesti mitmes paigas värvunud teeolud punaseks ja kollaseks, mis annavad märku libedusest. Ka teekaamerad näitavad, et teeseis on mitmel pool lumine ja jäine, mistõttu tasub liikluses olla ettevaatlik ja varuda tavapärasest rohkem aega.