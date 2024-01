Kas töökäte põud politseis sunnib kvaliteedi asemel otsima kvantiteeti?

Vaher ütles eile rahvusringhäälingu raadiosaates «Vikerhommik», et politseiharidus vajab väga selget muutust. Tema sõnul ei tööta enam mõtteviis, et kõik politseinikud tulevad Sisekaitseakadeemiast, vaid pilk tuleks pöörata näiteks riigi kolme väga tugeva ülikooli poole.

Akadeemia ühe miinusena tõi Vaher välja ka selle, et õppeasutus tegutseb üle Eesti eri paigus, mis tähendab suuremaid ülalpidamiskulusid. Soomes õpetatakse tema sõnul politseinikke ühes kohas, Tamperes, ja kogu kõrgharidus võetakse ülikoolidest. «Paikuse politseikool tuleb kinni panna!» ütles Vaher, lisades, et kuigi see mõte pole poliitikutele meeltmööda, on Paikuse politseikooli aeg möödas.