Kopli komando toetuspetitsioon on arutlusel rahanduskomisjonis

Kopli päästekomando sulgemine on siseturvalisuse ja elanikkonna raamistikus petitsiooni loojate hinnangul siseturvalisuses möödunud aasta üks ebaõnnestunumaid otsuseid. «Kopli päästekomando sulgemine on arusaamatu samm nii igapäevase turvalisuse kui riigikaitse seisukohast. Eesti on olukorras, kus ükski päästekomando pole üleliigne ning Kopli kutselise päästekomando sulgemine peab jääma viimaseks,» ütles petitsiooni üks algatajatest, MTÜ Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel.