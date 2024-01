Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Kristiina Tõnnisson saatis välja vilistlastele kirja. Postimees avaldab selle täies mahus.

«Hea vilistlane,

Kirjutan eelkõige neile, kes on Tartu Ülikoolis kokku puutunud rahvusvahelise poliitilise teooria professori Viacheslav Morozoviga. Annan teada, et kaitsepolitseiamet on teavitanud ülikooli, et on algatanud tema suhtes uurimise ja talle on esitatud kahtlustus Eesti Vabariigi vastases tegevuses. Tema töösuhe Tartu Ülikooliga on lõppenud.

Arusaadavalt on see vapustus meile kõigile. Meie usaldust on tõsiselt kuritarvitatud.

Kinnitame, et Viacheslav Morozovi varasemate tööde puhul pole meil olnud alust pretensioonideks, kuid uue teadmise valguses on oluline siiski ka tema senine tegevus kriitiliselt üle vaadata.

Olen valmis vastama kõigile küsimustele.

Kristiina Tõnnisson

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja»