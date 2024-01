Prokuratuur esitas Heldnale, Vaherile ja Alaverele süüdistuse

Süüdistus seisneb selles, et Eerik Heldna lõi Elmar Vaheri ja Aivar Alavere kaasabil Sotsiaalkindlustusametile (SKA) ebaõige ettekujutuse sellest, et tal on alates 2022. aasta 5. maist täitunud 25-aastane politseiametniku staaž, mille põhjal hakkas SKA talle maksma väljateenitud aastate pensioni seaduse alusel pensioni.

Süüdistuse kohaselt leppis E. Heldna 2019. aasta veebruaris E. Vaheriga kokku, et ta vormistatakse PPA teenistusse ja lähetatakse samal päeval tagasi Kaitseväe Luurekeskuse ametikohale, kus Heldna juba töötas ning kus tema töösuhe kordagi ei peatunud. Seejuures leppisid Vaher ja Alavere talle süüdistuse järgi kokku ametikoha Keskkriminaalpolitsei salajases tunnistajakaitse üksuses. Süüdistuse kohaselt vormistati samal päeval käskkirjad, millega nimetati Heldna näiliselt PPA teenistusse ja roteeriti tagasi tema senisele ametikohale. Süüdistuse kohaselt teadsid nii Heldna, Vaher kui ka Alavere, et Heldna ei kavatse PPA teenistusülesandeid täitma asuda ja näiline teenistusse vormistamine lepiti kokku selleks, et teises asutuses töötaval Heldnal tekiks võimalus tulevikus saada nn politseipensioneid.

Esitades pensioni taotlemisel Sotsiaalkindlustusametile süüdistuse järgi ka näiliselt loodud staaži kajastavad dokumendid, pani Heldna Vaheri ja Alavere kaasabil toime kelmuse. Kuna pensioniavalduses olid dokumendid, mis kajastasid süüdistuse kohaselt ka Heldnale näiliselt loodud teenistuse staaži, siis pani Vaher käskkirjade loomisega Heldna kihutamisel ja Alavere kaasabil toime ametialase võltsimise.