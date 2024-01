Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem on otsustanud tegevteenistusest lahkuda, märkides, et praegused ohuhinnangud annavad alust arvata, et Eesti-vastast agressiooni ei toimu järgmise aasta või kahe jooksul, mis on tema pikendatud ametiaeg, kirjutab Eesti Päevaleht.