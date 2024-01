Kurm: endistele politseijuhtidele esitatud süüdistus on põhjendamatu

«Süüdistuse põhiväide, et Eerik Heldna ei kavatsenudki politsei- ja piirivalveametisse (PPA) tagasi minna, ei ole tõendatud. See ei oma ka olulist tähendust, kuna seadus ei keela, et ametnik nimetatakse samal päeval kohe teise asutusse. Teenistus teises asutuses on seaduse järgi samasugune politseiteenistus nagu teenistus politsei- ja piirivalveametis,» ütles Kurm BNSile. «Isegi kui prokuratuuri väide leiab tõendamist, ei ole tegemist süüteoga, kuna tegemist on seadusele vastava otsusega,» lisas ta.