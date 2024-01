Maaülikool: angerjamaimudele sai saatuslikuks kraanivee lisamine

Angerja arvukus maailmas on tõesti drastiliselt vähenenud. Asustamise osas on vastakaid arvamusi. Euroopa Liidu nõukogu 2007. aasta otsus on välja toonud asustamise kui kaitsemeetme. Võrtsjärv ja veel mõned Eesti väikejärved on angerjale suurepärased kasvukohad ja nii võib öelda, et liigi säilimisele võib maimude asustamine meie järvedesse olla pigem positiivse mõjuga. Probleemiks on pigem kogu maailmas toimuv klaasangerjate massiline illegaalne püük ja eksport Aasiasse.