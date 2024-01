«Samas kõige viimane nädalane tulemus Keskerakonnal on 12,3 protsenti. Sotsiaaldemokraatide toetuse kasv on aga oluliselt märgatavam. Nende nelja nädala keskmine tulemus tõusis viimase nädalaga 1,4 protsendipunkti ning sealjuures oli nende kõige viimase nädala toetus eraldivõetuna lausa 16,1 protsenti. Kuigi need nihked on ilmselt seotud riigikogu liikmete liikumisega Keskerakonnast sotsiaaldemokraatidesse, on praegu kindlasti veel vara öelda, kas tegemist on püsivate või ajutiste muutustega,» ütles Mölder.