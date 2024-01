Erinevevalt eelkäijatest on uus Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson niivõrd salajane kuju, et ainus asi, mida tema minevikust teada, et ta on töötanud Kapos 21 aastat vastuluure alal. Aga mis ametikohad, mis juhtumid ja mis tööd, seda ei tea.

Foto: Mihkel Maripuu