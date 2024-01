Kalamees Valju sõnul on tegemist alatute võhikutega, kes ei taipa muhvigi. «Sellise pakasega külmub ahvenas 30 sekundiga. See on lausa kuritegu! Sellise pakasega teha sellist tööd! Ma ei tea, kus küll mõnel ajud asuvad, arvan, et seal, kus selgroog lõppeb,» lisas ta.