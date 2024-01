Reemo Voltri rääkis pärast kohtumist võimuliitu kuuluvate sotsiaaldemokraatidega, et nende seisukoht on endine ja lubadusi nad enam ei usu.

Ta lausus, et sotsiaaldemokraadid olid nõus, et sõlmida tuleks pikaajaline kokkulepe. Voltri lisas, et sellega on nõus ka Eesti 200, ainult Reformierakonna peaminister ja rahandusminister ei ole nõus. «Minule teadaolevalt nad ikka valitsuses homme arutavad seda ja eks me siis näe, kas kuhugi välja jõutakse või mitte.»