President Karis Iraagis: välismissioonid hoiavad meie riigikaitset viimaste maailmaarengute tasemel

Riigipea avaldas veendumust, et rahvusvaheline sõjaline operatsioon pakub kaitseväele hädavajalikke kogemusi väljaõppevõimalusi ning sõduritele enese proovilepaneku võimalusi. Nii saab Eestis omandatud oskusi reaalsetes oludes ja rahvusvahelises keskkonnas rakendada.

«Sõdur ei saa ainult valmistuda ja nö kuiva trenni teha, vaid peab end saama proovile panna eri konfliktikolletes, päris olukordades. Ei kaitsevägi ega riigikaitse saa kunagi valmis. Need peavad olema viimasel maailmaarengu tasemel,» märkis president Karis.

Riigipea tõdes, et liitlastel on õnnestunud tulemuslikult võidelda Daeshi vastu, lammutades selle võrgustiku. Hetkel keskendutakse Iraagi toetamisele julgeolekujõudude ülesehitamise ja arendamise juures.

Kohtudes OIRi sõjaliste nõunike grupi juhi brigaadikindral Michael Eckeriga kinnitas riigipea Eesti jätkuvat pühendumist kaitsekoostööle USAga, nii nagu Iraagis nõnda ka Euroopas. «Eesti jaoks on terrorismivastane võitlus vägagi oluline, mida kinnitavad ka viimaste kuude sündmused Iraagis,» ütles president Karis.

Hetkel teenib Iraagis ligikaudu sada Eesti kaitseväelast, kuid alates märtsist on plaanis isikkoosseisu suurendada. Operatsioonil Inherent Resolve osaleva kontingendi koosseisu kuulub baasikaitse ja kiirreageerimise ülesandeid täitev ning isikukaitseoperatsioone teostav jalaväekompanii, tagalaüksusena rahvuslik toetuselement, samuti staabiohvitserid ja -allohvitser. Lisaks panustab Eesti ühe staabiohvitseriga ka NATO Iraagi missiooni.

Operatsioon Inherent Resolve on Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvaheline sõjaline operatsioon Iraagis, mille eesmärgiks on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid ühtse riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada rahu ja stabiilsust.