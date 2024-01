ÕPETAJATE STREIK ⟩ Koolitoitlustajatel pole veel aimu, palju tuleb õpilastele süüa valmistada

Enam kui 85 kooli üle Eesti toitlustava Baltic Restaurants Estonia juhi Aaro Lode sõnul on nende töötajad praegu teadmatuses, mis neid õpetajate streigi ajal ees ootab. Haridus- ja teadusministeeriumi teatel tuleb koolidel tagada lõunasöök ka sel ajal, samas ei saa riik ette kirjutada, et koolid peavad olema avatud ja lapsed kohal. Kooliti võib olukord erineda ning koduõppelgi olevatel lastel on õigus kooli sööma tulla.

«See sunnib meid pidama läbirääkimisi 85 kooliga üle Eesti, samuti kümnete koostööpartneritega, kes varustavad meid toorainega. Selle logistilise ülesande tulemusena tuleb igale koolile töötada välja individuaalne lahendus,» ütles Lode BNSile. Ta lisas, et ennekõike on toitlustajatel vaja arvestada tooraine tellimisega – tegemist on kiiresti rikneva kaubaga ning kui tellitakse liiga palju, tekib oht, et midagi läheb raisku, kui aga tellida liiga vähe, jäävad lapsed söömata.