Olgugi et platvormile pääs oli turvalisuse kaalutlustel juba aastaid piiratud massiivse ketiga ning parkla äärde on ehitatud kõrge piire, astusid ka eile paljud uudistajad sellest üle, et piiluda üle panga serva, et näha, kus alla kukkunud kivilahmakas nüüd vahutavates lainetes lebab.