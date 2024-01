«Me loodame väga, et seda streiki ei tule, aga valmistume selleks siiski põhjalikult. Sest on selge, et streik mõjutab kogu ühiskonna toimimist,» ütles Tallinna haridusvaldkonda juhtiv abilinnapea Andrei Kante.

Ta lisas, et Tallinna võim on õpetajatega solidaarne ja selleks et mitte kogu ühiskonda streigi ajaks pausile panna, lubas linn haridustöötajate liidule, et streigi ajal säilitatakse õpetajatele töötasu, aga teatud tingimustel.