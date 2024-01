TELEHOMMIK ⟩ Pevkur: uus kaitseväe juhataja tuleb kuue-seitsme kandidaadi hulgast

Pevkuri sõnul on väga kahju, et kaitseväe juhataja Martin Herem on otsustanud ametist lahkuda. «Minu soov oli, et ta oleks olnud ametis oma pikendatud ametiaja lõpuni ja proovisin teda mitu korda veenda jätkama, kuigi igal inimesel on õigus teha isiklikke valikuid,» ütles Pevkur ja lisas, et Herem sobis oma ametisse väga hästi.

Tema sõnul andis Herem juba eelmise aasta lõpus esimest korda märku, et soovib praeguselt ametikohalt taanduda. «Eks ta nägi, et praegu on mõistlik aeg,» ütles Pevkur, lisades samas, et iga hea ohvitseri äraminek jätab Eestile lünga.

Pevkuri sõnul püütakse leida väärikas võimalus kindralile jätkamiseks, kuigi Herem on öelnud, et ta sooviks esialgu aja maha võtta ja olla perega. «Ühes olen kindel - teades Heremit, siis ta ei jää kindlasti lihtsalt koju istuma, isegi kui ta on reservis. Tema mõte ja pea töötab selle nimel, kuidas Eestit paremini kaitsta,» ütles Pevkur.

Kaitseministri sõnul on tema soov, et uue kaitseväe juhataja nimega ei venitataks ning selle saaks välja öelda hiljemalt juba vabariigi aastapäevaks. «Kandidaadid sellele ametikohale kasvavad loogiliselt välja kaitseväe seest,» ütles Pevkur.

Ta selgitas, et kaitseväe püramiidi tipus on tulenevalt auastmest võrdlemisi hõre ning kaitseväe uus juhataja tuleb kuue-seitsme kandidaadi hulgast.

Pevkur lisas, et kindlasti soovib ta kandidaadi osas enne valitsusse minekut nõu pidada ka riigikogu riigikaitsekomisjoniga ning presidendiga.