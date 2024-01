Siseministeeriumi esindajad on Rešetnikoviga korduvalt rääkinud ja talle selgitanud, et tal tuleb oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes loobuda Kremli režiimi ja Venemaa sõjategevuse õigustamisest. Vaatamata hoiatustele pole Rešetnikov Eesti õigus- ja väärtusruumi sobimatut teguviisi muutnud. Seetõttu on Rešetnikovi tegevus riigile julgeolekuoht.