Kohus mõistis Tammsaare pargis juhtunud tööõnnetuses süüdistatud isikud ja firmad õigeks

Süüdistuse järgi ei taganud süüdistatavad Tallinnas Pärnu maantee 3 asuva Tammsaare pargi vana turu lammutustööde käigus tööobjektil ohutust ning see viis traagilise tööõnnetuseni, kus üks töötaja jäi keldrikorrusel lammutusrobotiga töid teostades täielikult laevaringu alla ja suri sündmuskohal.

Kohtu hinnangul puudub kriminaalasjas kuriteokoosseis. Lammutusroboti sobivuse kohta selleks tööks annavad tunnistajad erineva hinnangu. Tõendite järgi oskas ka hukkunud töötaja ise roboti sobivust selleks tööks hinnata. Samuti ei ole üheselt tõendatud võlvide ebaühtlase koormamise tõttu müüride nihkumine, mis eksperdi arvamuse kohaselt põhjustas võlvide varingu. Seega on kohus seisukohal, et kohtul ei ole selged varingu põhjused, tõendid on vastukäivad ning seega pole võimalik heita ette süüdistatavatele tööohutusnõuete eiramist ja sellest tulenevalt ei ole tõendatud ka põhjuslik seos väidetavate tööohutusnõuete rikkumise ja surma saabumise vahel. Müürid olid tunnistajate sõnul heas seisus ja objekt endast ohtu ei kujutanud. Lisaks ei lammutatud ka keldrikorruse kandekonstruktsioone.