Samas toob Politico välja, et tihtipeale on kõrgete ametipositsioonide valimises ka üllatusi. Näiteks ei olnud von der Leyen Euroopa Komisjoni presidendi valimiste ajal paljude inimeste radaril. Samuti on Euroopa Parlamendi presidendi valimine rohkem parteide ja Euroopa Parlamendi liikmete kui riigijuhtide kätes.



Kallase nimi on Politico andmetel Brüsseli tagatubades jutuks aina rohkem seotud ühe olulise aspektiga – Eesti asukoht. Ukraina sõja valguses usutakse, et vähemalt üks ametikoht peaks minema Ida-Euroopa valitsus- või riigijuhile. Politico sõnul on lausa võimatu, et Ida-Euroopa poliitikuid saaks ametikohtade valimisel vältida.



Politico arutleb, et Kallase jaoks võib takistuseks saada liialt karm hoiak Venemaa suhtes. See olevat tema puhul olnud ka takistuseks NATO kõrge ametikoha saamisel.