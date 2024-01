Ehmatav leid: võsavillemi kaitsealalt avastati hundi rümp

Eesti Suurkiskjate MTÜ avaldas postituses kahtlust, et metsa puu külge riputatud surnud hunt oli salaküti käe läbi hukkunud loom, sest selle leiu asukoht jäi küttimise keelualale. Samas avaldas MTÜ kahtlust, et hunt on kütitud mujal, aga tema rümp on toodud kaitsealale. MTÜ-le jäi arusaamatuks, mis eesmärgiga rümp puu otsa riputati.