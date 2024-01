Ravimihulgimüüjate liit: ootame konkurentsiameti apteegianalüüsi tulemusi

Liit leiab, et kahetsusväärselt on avalik debatt analüüsi üle alanud enne selle lõplikku valmimist ja avalikkusele kättesaadavaks tegemist. Seetõttu ei saa ravimihulgimüüjad vaatamata kõrgendatud meediahuvile selle kohta arvamust avaldada.

ERHL tegevjuhi Teet Torgo sõnul tuleb ära oodata analüüsi lõpptekst ja see põhjalikult läbi töötada – enne seda analüüsi nägemata ei ole mingit võimalust ega vajadust seisukohta võtta.

Ravimihulgimüüjad jätkavad kindlasti riigiga koostööd, et leida ravimituru jaoks parimad lahendused. Ees ootavad olulised muutused, mis nõuavad kõigilt sektori osalistelt aktiivset panust. Euroopa ravimiõiguse käivitatud reform keskendub just ravimite kättesaadavuse tagamisele. Samuti hõlmatakse ravimisektor elutähtsa teenuse osutajate hulka.

Ka rohepöörde tegevused eeldavad tervishoius just logistikavaldkonnas olulisi muutuseid. «Kõik see tõstab oluliselt ravimisektori ülesandeid ja koormust, kuid kahjuks ka kulusid, mille jaoks tuleb vahendid leida. Usume, et analüüs ning selle põhjal kavandatavad tegevused selle kõigega ka arvestavad,» sõnas Torgo.