«Arvestades lähenevat õpetajate streiki mõtlesin igal juhul sõna võtta õpetajate palga temaatika osas. Aga nüüd kui tänase kabineti istungi järel uudiseid lugeda, siis pean kohe kindlasti seda tegema,» kirjutas Kadastik alustuseks.

Facebooki postituses alustab ta enda sõnul kriitilisest poolest. «Ettepanek võtta see raha kõrgharidust kärpides (olles just tunnistanud ülisuurt kriisi kõrghariduses ja leppinud kokku peale pikka debatti 15% kasvu neljaks aastaks) või minek teadusraha 1% kokkuleppe kallale, on mõlemad täiesti kindlasti väga valed mõtted,» kirjutas ta.

«Need on väga selgete pikaajaliste mõjudega ja on nagu maja valmimisel vannitoalambi probleemi lahendamine vundamendi välja kaevamisega,» nentis Kadastik.

Kadastiku sõnul on kõrgharidus targa Eesti aluseks. «See on ka see valdkond, kust meil uued õpetajad tulevad, sest palun vabandust, aga kes on need, kes uusi õpetajaid koolitavad, kui nende endi palgad on alla keskmise õpetaja palga?»

«Samuti teadusraha kasutamine. See töö, mis kulus ühiskonnas arusaamiseni jõudmisega üle väga paljude sektorite, et teaduse rahastamine eelarvest vähemalt 1% ulatuses on selgelt sotsiaalmajanduslikult vajalik ja meie tuleviku kasvumootori aluseks,» kirjutas Kadastik.

Kadastiku sõnul nüüd sellest loobuda soovitamine ei ole ühegi nurga alt ratsionaalne plaan ning mainib, et õnneks on haridusminister selles temaga ühel meelel.