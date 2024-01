Kuleba sõnul on Vene külmutatud varad suur ja oluline ressurss

«Koolid, haiglad, teed, sillad, infrastruktuur – seda kõike saab taastada külmutatud Venemaa varade abil. Saab sisuliselt ehitada uue Ukraina. Ja osta palju relvi ning toota ja ehitada Ukrainasse relvatehaseid. See tähendab, et see on tõeline ressurss,» rääkis välisministeeriumi juht.

«Tundsin täna Davosis, et see otsus on vältimatu. Nüüd on ülesanne seda otsust kiirendada ja teha nii, et see kataks võimalikult suure kahjusumma,» rõhutas välisminister.