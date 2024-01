INIMESTEST AEGAMÖÖDA ⟩ Alli. Naine Koolina nulgast

Kui Vene okupandid 1944. aastal Saksa okupantide asemel külasse jõudsid, oli Alli seitsmene. Setomaa Uusvada küla mehed olid naiste-laste kaitseks küla lähedale metsa suure augu kaevanud, selle pealt kinni katnud. Kui venelased peale tungisid ja algas lahing küla pärast, läksid inimesed sellesse auku varjule. Sakslased muidugi teadsid, kes seal on ja milleks see auk on kaevatud. Nad olid külas elades end normaalselt ülal pidanud, kellelegi liiga ei teinud.

Mis on nulk? See on seto keeles sama, mis eesti keeles nurk. Setomaal on kaksteist nulka. Koolina nulka, mis on päris Eesti–Venemaa kontrolljoone vastas, jäävad Palo, Treiali, Jõksi, Puista, Ulaskova, Tsirgu, Lepä, Serga, Tepija, Meremäe, Hilläkeste, Palandõ, Ostrova, Tobrova, Uusvada, Tsergondõ, Vinski, Kitsõ, Poksa, Keerba, Kuksina, Pliia, Paloveere ja Teterüva küla. Nimed nagu luuleread. Koolina nulka on ka Kepinulgaks nimetatud. Miks, ei tea.