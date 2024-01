Tallinnas osaleb õpetajate streigis üle 3000 haridustöötaja

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu sõnul on kõik haridusasutused streigipäevadel avatud. «Algklassilastele pakutakse alternatiivseid tegevusi koolimajades. Põhikooli 4.–9. klassid ja gümnaasiumiklassid on valdavalt distantsõppel, kavandatud on ka projektõpe ja iseseisev töö. Kõik lasteaiad on avatud ja seal tegutsevad valverühmad. Koolipäevade korraldamisse ja valverühmadesse on kaasatud mittestreikivad õpetajad ja muu personal, asendustöötajad, lapsevanemad ning külalisõpetajad, samuti ka haridusameti spetsialistid,» ütles Rundu. Streigi ajal on lastele tagatud nii söök kui kooliarstiabi.