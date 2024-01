TAUST ⟩ Streikijad murduvad hiigelkoormuse all

Ülehomsest algava õpetajate streigiga seoses on kõlanud, et probleem on ainult rahas, mida valitsus ei taha palgatõusuks anda, kuid lisaks poliitikute murtud lubadustele pahandab pedagooge, et nende õlule on laotud ridamisi kohustusi ja ülesandeid, mis pigistavad neist välja töörõõmu ja eluenergia.