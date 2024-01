VIDEO ⟩ Lumesadu on muutnud liiklusolud keeruliseks ja põhjustanud avariisid

Praeguse seisuga on põhi- ja tugimaanteed üle Eesti lõiguti erinevas seisus. Põhja- ja Lõuna-Eestis on teed lumised ja jäised, Kesk- ja Lääne-Eestis soolaniisked. Lund sajab praegu Põhja- ja Lõuna-Eestis ning kohati Ida-Eesti rannikul. Teed on sajualas libedad.