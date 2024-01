Luubi all ⟩ Eesti «vene erakondade» ajalugu: skandaalid, võltsnimekirjad, kahtlase päritoluga raha ja joodikud

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist tekkis palju nn vene erakondi. Nad toetusid venekeelsele valijaskonnale ja teatasid, et kaitsevad nende õigusi. Need erakonnad ei pidanud kaua vastu ega jätnud ajalukku jälgegi, sest neil oli liiga palju probleeme raha, maine ja kuvandiga ning oskusega koostööd teha. Pole üllatav, et valijad läksid nende rüpest Edgar Savisaare juurde.

Reformierakonna asutaja Siim Kallas leiab, et rahvusparteid on põhimõtteliselt mõttetud: «Sul peab olema kontseptsioon. Peab olema mingi väärtuste kogum, mille vastu või mille eest sa seisad. Alles siis, kui erakonnal on selgelt sõnastatud eesmärgid, saab nende jaoks raha anda.»

Vene poliitikutel oli Eesti demokraatia esimestel aastatel tõepoolest meeleheitlik rahapuudus, kuid mitte ainult. Ei olnud ka kogemust, oskust sidemeid luua ega mõnikord isegi mitte elementaarset enesekontrolli. Mõnda aega toimisid vene erakonnad valijate jaoks üsna kasutute moodustistena ja lagunesid siis täielikult.