Maa-amet saatis jaanuari alguses osaühingule Konju Kitsefarm kirja, milles juhtis tähelepanu, et aastatel 2020–2022 on farmile rendile antud kolmel maatükil ebaseaduslikult metsa raiutud. Amet tuvastas ebaseadusliku raie lennukilt tehtud fotode alusel juba eelmise aasta lõpus.

Esialgu kahtlustas amet metsavargust isegi 13 maatükil, kuid lähemal vaatlusel selgus, et enamasti oli tegemist võsa raiumisega, kuigi ka see oli tehtud ilma loata. Kolmelt maatükilt oli Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellitud hinnangul viidud välja ligi 600 tihumeetrit puitu, mille väärtus on üle 12 000 euro.