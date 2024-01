90 aasta möödumist I üldtantsupeost tähistatakse rahvatantsugalaga

Oma olemuselt on kontsert esmakordne ka seetõttu, et on osaks tantsurühmade kandideerimisest XXI üldtantsupeole "Iseoma". Kohustuslike tantsude voorud toimuvad eraldi samal päeval, kuid vabalt valitud tants esitatakse suurel laval publiku ees. "Seega avame teatud mõttes tantsupidude eelproovid sel korral ka laiemale publikule," tõdes Siig.