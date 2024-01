«KEHV LUGU. INETU KÄIK» ⟩ Vabariigi peost eemale jätmine tekitab riigikogulastes nördimust

Hänni märgib, et riigikogu liikmed on seni kutse saanud mitte oma isikliku tubliduse tõttu, vaid rahvaesindajatena. «See on sisuliselt olnud esindusdemokraatia raames toimuv austusavaldus Eesti rahva kui kõrgeima riigivõimu kandja vastu.»