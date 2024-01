Priit Hõbemägi sõnas, et presidendi vastuvõtu tava algatas president Lennart Meri, kes võttis selle korraldamisel eeskuju Soome presidendi vastuvõtust. Hõbemägi nentis, et iga president on vastuvõtule oma vindi andnud ja igal presidendil on õigus kutsuda neid, keda soovib.