«Mina pole riigikaitselaenu võtmise vastu ja kindlasti tuleb Eesti sõjalise kaitse võimet kiiresti edasi arendada. Täiendavalt sellele mis juba käsil on. Venemaa on agressiivne ja arendab oma sõjalisi võimeid rohkem kui viimaste kümnendite jooksul (siiski 100 Armata tanki ei paista tal ikka veel kuskilt). NATO kallaletungi Venemaa ei paista kartvat. Seepärast võib arvata, et ta ise kavatseb midagi ette võtta, kui on vabanenud sõjast Ukrainaga,» kirjutas Herem Facebookis.