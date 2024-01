12. detsembri EHL volikogu otsustas korraldada jaanuarist haridustöötajate tähtajatu streigi. «Meil on selg vastu seina, valitsuse antud signaalid ei anna mitte mingit kindlust edasiseks. Samas, jaanuaris on täiesti reaalne lisaeelarves leida vajalik lisaraha ja 2024 aastal alustada ka kollektiivlepingu sõlmimiseks läbirääkimsi. Nüüd on aeg seista ühtselt kolleegidega. Selliselt on meil võimalus anda valitsusele sõnum, et oma lubadusi peab pidama ja sõnad prioriteetidest ka reaalsusse vormima. Me streigime kogu Eesti tuleviku nimel!» selgitas EHLi teavejuht Janno Isat.

Tallinnas streigib üle 3000 õpetaja

Esmaspäeval algavas streigis osalemisest on Tallinnas seni teatanud 2949 õpetajat, kolmapäeval algavas toetusstreigis osalemisest 457.

Tallinna võim on õpetajatega solidaarne ja selleks et mitte kogu ühiskonda streigi ajaks pausile panna, lubas linn haridustöötajate liidule, et streigi ajal säilitatakse õpetajatele töötasu, aga teatud tingimustel. Esimene tingimus on alternatiivtegevuse pakkumine esimese kooliastme õpilastele. Teiseks, kui lasteaiad otsustavad liituda toetusstreigiga, siis tuleks tagada valverühmade toimimine, ja kuna igal õpetajal on õigus liituda streigiga ka streigipäeval, siis on ääretult oluline, et streigijuhid teataksid sellest haridusasutuse juhile.