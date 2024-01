Times: Ukraina relvajõudude võitleja keskmine vanus on 45 aastat

«Minu pataljonis on sõduri keskmine vanus 45 aastat. Sellises vanuses on ülesannete täitmine raske. Mõnel on isegi raske laskemoona ja soomusvestid ettepoole positsioonidele kanda,» rääkis 32. väekoondise ülem Kupjanski lähedal Dmõtro Berlim väljaandele.