Kell 13 toimus õpetajate streigi teemal koalitsiooninõukogu. «Kuniks streik kestab, siis seni on ka teema arutusel,» rääkis haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esindajatega pidi kohtumine algama kell 14, et arutada kollektiivlepingu sõlmimise võimalusi, kuid Kallase koalitsiooninõukogus osalemise tõttu algus hilines. Juba enne EHLiga kohtumist selgus aga, et edasiminekut nõukogus siiski ei saavutatud.

Esmaspäeval algas tähtajatu õpetajate streik. EHLi sõnul on streik tingitud valitsuse senisest soovimatusest leida kompromisse ja pidada kinni poliitilistest lubadustest.

«Olukord hariduses on süvenevalt murettekitav ning mõjutab lähitulevikus kogu riigi käekäiku,» märkis liit. «Probleemi tõsidusele tähelepanu juhtimiseks on välja kuulutatud üleriigiline ja tähtajatu üldhariduskoolide õpetajate streik algusega 22. jaanuar 2024. Streigi nõue on määrata üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks 1950 eurot kuus.»