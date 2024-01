Õpetajad alustasid streiki nõudmisega, et poliitikud peaksid kinni oma lubadusest ja tõstaksid nende palka 120 protsenti. Haridustöötajate liit on andnud veidi järele ja nõuab sel aastal õpetajate alampalga tõstmist 1836 euroni, mis tähendaks riigile umbes 10 miljoni euro suurust lisakulu. Postimees võttis kokku selle, millised on olnud selle vaidluse osapoolte põhilised argumendid.