Mis tundega te täna siin ringi kõndisite ja kõnesid kuulasite?



Sellesmõttes oli hea tunne, et oli näha, et õpetajad on välja tulnud enda ja Eesti hariduse eest seismiseks. Kahetsusväärne on üldse see, et oleme nii kaugele jõudnud, et peame siin miitingut pidama ja streikima. Loodame, et leitakse lahendus ja et saame normaalse töö ja elu juurde tagasi pöörduda.



Aga kui vaja, siis õpetajad on valmis olulisel määral oma õiguste eest seisma ja Eesti hariduse eest seisma.



Mis te arvate, kas sellel on päriselt ka mõju või saab õpetajatel enne raha otsa?



Kindlasti on sellel mõju. Juba praegu on näha, millist kandepinda see kõik omab ja milline tagasiside on ühiskonnast. On arutelud selle üle, mis ja kuidas. Oleme juba kindlasti saavutanud selle, et õpetajaameti raskust ja seda, et õpetajaametis ei ole järelkasvu - seda me oleme praegu juba olulisel määral teadvustanud ning on väga oluline, et sellega edasi mindaks ja probleem lahendataks.



Kuidas teil streigifondiga lood on?



Meil on see olemas, aga mitte liiga suur. Praegusel hetkel me kõigile streikijatele ei saa seda rakendada, aga saame lasteaiaõpetajaid toetada streigifondist, et neil oleks võimalik ka streikida.



Kas te ootate, et ettevõtjad võiksid tulla toetama streigifondi?



Täna veel arutame seda, kuidas seda lahendada ja kas pöörduda ettevõtjate poole. Kui ei ole haritud rahvast, siis ei ole ka mingit lootust majanduskasvuks ja sealt tulenevalt ei ole üldse mingit pikka pidu meil siin selle majanduse ja riigiga.



Täna kogunevad valitsuse liikmed asja arutama. Te olete ka palju nendega läbirääkimiste laua taga istunud - mis te ennustate, kas täna tuleb lahendus asjale?



Ei kujuta ette. Ma küll loodan, jah. Kell kaks saame haridusministriga kokku ja loodame, et mingi lahendus leitakse. Kui ei leita, siis kohtume jälle ja jälle. Meie oleme valmis kindlasti läbirääkimisi pidama ja tegelikult me ei taha streikida, aga kui on vaja Eesti hariduse eest seista, siis me teeme seda.